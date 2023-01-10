Это происшествие стало причиной крупной пробки, протяженностью шесть километров от кольцевой развязки рядом с Ростовским портом № 2, идущей через Аксайский мост и улицу Западную до Аксайского проспекта. На проезд этого участка автомобилистам потребуется потратить около часа. Альтернативный маршрут предполагает большой объезд через Александровку или Аксай, однако он займет вдвое меньше времени.