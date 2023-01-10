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В Аксае массовая авария на М-4 «Дон» стала причиной шестикилометровой пробки

Сегодня, 18:07
Фото: Яндекс. Карты
В Аксае массовая авария на М-4 «Дон» стала причиной шестикилометровой пробки
В Аксае на М-4 «Дон» из-за смертельного ДТП с шестью автомобилями возникла шестикилометровая пробка, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Напомним, вечером вторника, 10 января, стало известно, что на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей с одним подтвержденным погибшим. 

В настоящий момент спасатели пытаются разблокировать один из поврежденных автомобилей, чтобы извлечь людей, а движение на трассе перекрыто в обе стороны. 

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Это происшествие стало причиной крупной пробки, протяженностью шесть километров от кольцевой развязки рядом с Ростовским портом № 2, идущей через Аксайский мост и улицу Западную до Аксайского проспекта. На проезд этого участка автомобилистам потребуется потратить около часа.  Альтернативный маршрут предполагает большой объезд через Александровку или Аксай, однако он займет вдвое меньше времени. 

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