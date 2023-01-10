Напомним, вечером вторника, 10 января, стало известно, что на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей с одним подтвержденным погибшим.
В настоящий момент спасатели пытаются разблокировать один из поврежденных автомобилей, чтобы извлечь людей, а движение на трассе перекрыто в обе стороны.
Это происшествие стало причиной крупной пробки, протяженностью шесть километров от кольцевой развязки рядом с Ростовским портом № 2, идущей через Аксайский мост и улицу Западную до Аксайского проспекта. На проезд этого участка автомобилистам потребуется потратить около часа. Альтернативный маршрут предполагает большой объезд через Александровку или Аксай, однако он займет вдвое меньше времени.