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В ГИБДД назвали возможную причину смертельного ДТП с шестью авто на М-4 под Ростовом

Сегодня, 18:35
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В ГИБДД назвали возможную причину смертельного ДТП с шестью авто на М-4 под Ростовом
По предварительной информации, причиной массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе, мог стать выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, что крупное ДТП случилось 10 января около 17.50 мск на трассе М-4 «Дон» в Аксае. На улице Западной столкнулся большегрузный автомобиль с полуприцепом, грузовая «Газель» и четыре легковых машины.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб один человек - мужчина, управлявший автомобилем Hyundai.

Появилось видео страшной аварии в Аксае, из-за которой перекрыли трассу М-4 10 января
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Движение на участке трассы было перекрыто в обе стороны, около 21.30 в региональном ГИБДД сообщили о том, что движение было открыто по одной полосе. Авария спровоцировала крупный автомобильный затор длинной в шесть километров.

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