Напомним, что крупное ДТП случилось 10 января около 17.50 мск на трассе М-4 «Дон» в Аксае. На улице Западной столкнулся большегрузный автомобиль с полуприцепом, грузовая «Газель» и четыре легковых машины.
Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб один человек - мужчина, управлявший автомобилем Hyundai.
Движение на участке трассы было перекрыто в обе стороны, около 21.30 в региональном ГИБДД сообщили о том, что движение было открыто по одной полосе. Авария спровоцировала крупный автомобильный затор длинной в шесть километров.