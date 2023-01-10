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В Омской области учащиеся школ могут оставаться дома из-за аномальных морозов

Сегодня, 07:24
С началом новой четверти после зимних каникул Омскую область атаковали сильные морозы. Министерство образования рассказало, в каких случаях при падении температуры воздуха школьники могут не посещать учебные заведения.

Обь-Иртышское УГМС проинформировало жителей региона об установлении в области среднесуточной температуры воздуха на десять и более градусов ниже нормы. Согласно данным ведомства такая температура продержится до пятницы, тринадцатого января.

Министерство образования рекомендует школам объявлять об освобождении от необходимости посещать уроки при температуре воздуха ниже минус тридцати градусов – для учащихся начальных классов, ниже тридцати двух градусов со знаком минус — учащихся 5-9 классов, и при температуре ниже - 35 — старшеклассников. Об этом пишет infox.ru.

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