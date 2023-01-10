В Омской области учащиеся школ могут оставаться дома из-за аномальных морозов

Министерство образования рекомендует школам объявлять об освобождении от необходимости посещать уроки при температуре воздуха ниже минус тридцати градусов – для учащихся начальных классов, ниже тридцати двух градусов со знаком минус — учащихся 5-9 классов, и при температуре ниже - 35 — старшеклассников. Об этом пишет infox.ru.