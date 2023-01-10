В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

Как сообщает газета “Известия”, новая модель отличается новой решёткой радиатора, которая напоминает россыпь драгоценных камней. В салоне установлена цифровая панель и мультимедийная система в виде сдвоенных дисплеев. В подконсольной нише имеется беспроводная зарядка для смартфонов.
Даже в базовой комплектации кроссовер имеет 18-дюймовые литые диски и кожаную отделку сидений. Помимо этого доступна панорамная крыша, 6 подушек безопасности, круиз контроль и другие важные опции.
Ultimate – топовая версия. Она имеет систему контроля качества воздуха, пакет систем помощи водителю ADAS и не только.