В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

Как сообщает газета “Известия”, новая модель отличается новой решёткой радиатора, которая напоминает россыпь драгоценных камней. В салоне установлена цифровая панель и мультимедийная система в виде сдвоенных дисплеев. В подконсольной нише имеется беспроводная зарядка для смартфонов.