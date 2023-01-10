В картотеке арбитражных дел также указано, что надзорный орган обратился в суд в июне 2022 года с заявлением о том, чтобы аннулировать лицензию ООО «Клиника Синергия» в Ростове-на-Дону. В итоге 30 декабря прошлого года было принято решение полностью удовлетворить иск надзорного органа, аннулировать лицензию клиники, а ответчику выплатить шесть тысяч рублей госпошлины в доход государства.