В понедельник, 9 января, пресс-служба надзорного органа сообщила, что донское управление Росздравнадзора получило материалы от правоохранителей, подтверждающие использование клиникой подложных документов для получения лицензии. Уточняется, что владельцы клиники предоставили документы врачей, которые не входят в состав персонала медцентра.
В картотеке арбитражных дел также указано, что надзорный орган обратился в суд в июне 2022 года с заявлением о том, чтобы аннулировать лицензию ООО «Клиника Синергия» в Ростове-на-Дону. В итоге 30 декабря прошлого года было принято решение полностью удовлетворить иск надзорного органа, аннулировать лицензию клиники, а ответчику выплатить шесть тысяч рублей госпошлины в доход государства.
Решение вступит в силу по истечении месяца с момента принятия, если его не решат оспорить в кассации.
Ранее в Ростовской области сообщали, что собираются лишить лицензий несколько управляющих компаний.