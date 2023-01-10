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В Ростове-на-Дону частную клинику «Синергия» лишили лицензии через суд

Сегодня, 12:46
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону частную клинику «Синергия» лишили лицензии через суд
В Ростове одна из частных клиник лишилась лицензии из-за использования поддельных документов, об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора по Ростовской области.

В понедельник, 9 января, пресс-служба надзорного органа сообщила, что донское управление Росздравнадзора получило материалы от правоохранителей, подтверждающие использование клиникой подложных документов для получения лицензии. Уточняется, что владельцы клиники предоставили документы врачей, которые не входят в состав персонала медцентра. 

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В картотеке арбитражных дел также указано, что надзорный орган обратился в суд в июне 2022 года с заявлением о том, чтобы аннулировать лицензию ООО «Клиника Синергия» в Ростове-на-Дону. В итоге 30 декабря прошлого года было принято решение полностью удовлетворить иск надзорного органа, аннулировать лицензию клиники, а ответчику выплатить шесть тысяч рублей госпошлины в доход государства. 

Решение вступит в силу по истечении месяца с момента принятия, если его не решат оспорить в кассации. 

Ранее в Ростовской области сообщали, что собираются лишить лицензий несколько управляющих компаний. 

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