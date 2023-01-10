Во вторник, 10 января, на портале единого государственного реестра появилось положительное заключение по проекту строительства школы на улице Левобережной, 17 в Ростове-на-Дону. Новая школа рассчитана на 1,1 тысячи учащихся.
Экспертное заключение выдали в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова». Само здание, судя по картам, будет расположено между парком и яхт-клубом, в квартале к северо-востоку от стадиона «Ростов-Арена».
Теперь властям предстоит найти подрядчиков для реализации проекта, сроки начала строительства пока остаются неизвестны.
Ранее стало известно, что для школы с самым большим количеством учеников в Ростове закупят еще одно модульное здание.