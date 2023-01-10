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В Ростове на левом берегу Дона построят новую школу для 1,1 тысячи учеников

Сегодня, 17:44
Фото: pxhere.com
В Ростове Госэкспертизу прошел проект строительства школы на левом берегу Дона, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 10 января, на портале единого государственного реестра появилось положительное заключение по проекту строительства школы на улице Левобережной, 17 в Ростове-на-Дону.  Новая школа рассчитана на 1,1 тысячи учащихся.

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Экспертное заключение выдали в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова». Само здание, судя по картам, будет расположено между парком и яхт-клубом, в квартале к северо-востоку от стадиона «Ростов-Арена». 

Теперь властям предстоит найти подрядчиков для реализации проекта, сроки начала строительства пока остаются неизвестны. 

Ранее стало известно, что для школы с самым большим количеством учеников в Ростове закупят еще одно модульное здание.

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