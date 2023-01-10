Экспертное заключение выдали в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова». Само здание, судя по картам, будет расположено между парком и яхт-клубом, в квартале к северо-востоку от стадиона «Ростов-Арена».