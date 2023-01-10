Жителей предупредили, что ветер может вызвать обрывы линий электропередачи, обрушение деревьев, падение щитов с рекламой и иных конструкций со слабыми креплениями. Ростовчан просят проявить повышенную осторожность, в частности избегать легких построек, высоких деревьев и других объектов, которые могут упасть. Также в условиях непогоды рекомендуется тщательно выбирать места для парковки автомобилей вдали от деревьев, вывесок и линий электропередачи.