По данным Ростовского гидрометцентра, со вторника, 10 января, по четверг, 12 января, в Ростове-на-Дону ожидается сильный порывистый ветер со скоростью до 21 метра в секунду. Кроме того, на дорогах города возникнет гололед, который может привести к авариям на дорогах.
Жителей предупредили, что ветер может вызвать обрывы линий электропередачи, обрушение деревьев, падение щитов с рекламой и иных конструкций со слабыми креплениями. Ростовчан просят проявить повышенную осторожность, в частности избегать легких построек, высоких деревьев и других объектов, которые могут упасть. Также в условиях непогоды рекомендуется тщательно выбирать места для парковки автомобилей вдали от деревьев, вывесок и линий электропередачи.
Водителей и пешеходов призывают внимательно соблюдать ПДД и не мешать работе снегоуборочной техники. Если потребуется помощь, жители могут обратиться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее жителей части Ростовской области предупредили о проблемах с водоснабжением, возникших из-за сильного ветра.