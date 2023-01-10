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В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ветра и гололеда с 10 по 12 января

Сегодня, 15:24
Фото: pxhere.com
В Ростове жителей предупредили об опасных погодных условиях, вызванных штормовым ветром и гололедицей на дорогах, заявление опубликовало управление ГО и ЧС.
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Погода

По данным Ростовского гидрометцентра, со вторника, 10 января, по четверг, 12 января, в Ростове-на-Дону ожидается сильный порывистый ветер со скоростью до 21 метра в секунду. Кроме того, на дорогах города возникнет гололед, который может привести к авариям на дорогах. 

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за заморозков до 13 января
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Жителей предупредили, что ветер может вызвать обрывы линий электропередачи, обрушение деревьев, падение щитов с рекламой и иных конструкций со слабыми креплениями. Ростовчан просят проявить повышенную осторожность, в частности избегать легких построек, высоких деревьев и других объектов, которые могут упасть. Также в условиях непогоды рекомендуется тщательно выбирать места для парковки автомобилей вдали от деревьев, вывесок и линий электропередачи. 

Водителей и пешеходов призывают внимательно соблюдать ПДД и не мешать работе снегоуборочной техники. Если потребуется помощь, жители могут обратиться в экстренные службы по номеру 112. 

Ранее жителей части Ростовской области предупредили о проблемах с водоснабжением, возникших из-за сильного ветра. 

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