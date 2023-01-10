Власти сообщили, что в последнее время Департамент транспорта часто получал жалобы на работу общественного транспорта по вечерам. При анализе ситуации удалось выяснить, что причиной недовыпуска автобусов стала острая нехватка водителей. Сейчас дефицит кадров составляет 47% от планового показателя.
В администрации добавили, что АТП применяют меры для стабилизации уровня зарплаты и обращаются к центрам занятости населения для поиска персонала, однако ситуация оставляет желать лучшего.
Также Департамент транспорта усилил контроль за качеством работы организаций, обслуживающих маршруты общественного транспорта. За четвертый квартал прошлого года зафиксировали 7080 нарушений условий контрактов на пассажироперевозки. В департаменте добавили, что сейчас на рассмотрении находится вопрос об увеличении количества автобусов на маршрутах, которые обслуживают наиболее востребованные направления и имеют объективные основания для добавления транспортных средств.
Ранее ростовчане пожаловались на неработающий общественный транспорт в рождественскую ночь.