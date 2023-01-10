Также Департамент транспорта усилил контроль за качеством работы организаций, обслуживающих маршруты общественного транспорта. За четвертый квартал прошлого года зафиксировали 7080 нарушений условий контрактов на пассажироперевозки. В департаменте добавили, что сейчас на рассмотрении находится вопрос об увеличении количества автобусов на маршрутах, которые обслуживают наиболее востребованные направления и имеют объективные основания для добавления транспортных средств.