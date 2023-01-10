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В Ростове задержанный мужчина обвинил капитана полиции в применении насилия

Сегодня, 16:22
Фото: pxhere.com
Ростовчанин, задержанный с наркотиками сотрудниками ППС, заявил, что капитан полиции применил в отношении него физическое насилие.

Источник портала Dоnnеws сообщил, что в субботу, 7 января, сотрудники ППС задержали мужчину, который имел при себе наркотические средства. Задержанный обвинил одного из полицейских в применении насилия. 

33-летний ростовчанин, доставленный в отдел полиции № 8 в Советском районе, рассказал, что при входе в отделение его толкнул капитан полиции. По словам задержанного, толчок был такой силы, что вывел его из равновесия, заставив упасть. В итоге ростовчанин упал на пол и ударился головой. 

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Источник издания уточнил, что у задержанного не обнаружили никаких следов травм, которые наверняка возникли бы, учитывая его хрупкое телосложение. 

«Если бы насилие действительно было, то следы на теле бы остались», — приводит слова своего источника издание.

Кроме того, информатор сообщил, что подозреваемый уже был ранее судим за кражу, хранение наркотиков и оружия. 

Несмотря на обстоятельства жалобы, в МВД проводят служебную проверку, которая пока не завершена, Следком Ростовской области также сообщает, что пока не получил материалы служебной проверки в отношении капитана полиции.  

Ранее сотрудники отдела № 8 задержали пьяного ростовчанина со следами кровоподтеков на лице, который умер на следующий день в больнице.

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