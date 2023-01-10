33-летний ростовчанин, доставленный в отдел полиции № 8 в Советском районе, рассказал, что при входе в отделение его толкнул капитан полиции. По словам задержанного, толчок был такой силы, что вывел его из равновесия, заставив упасть. В итоге ростовчанин упал на пол и ударился головой.