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В Таганроге оставили в СИЗО полицейского из-за смертельной аварии в ночь на 7 января

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
В Таганроге оставили в СИЗО полицейского из-за смертельной аварии в ночь на 7 января
В Таганроге продлили срок задержания полицейскому, который стал участником аварии с погибшей девушкой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Речь идет об инспекторе ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Неклиновскому району, который стал фигурантом уголовного дела. Его задержали и решили не выпускать еще как минимум 72 часа.

Следствие установило, что ночью 7 января пьяный сотрудник на Kia врезался в КамАЗ. Авария произошла в Таганроге на улице Чучева.

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Травмы получила 27-летняя пассажирка иномарки, она скончалась в машине скорой. После этого и возбудили уголовное дело.

Теперь суд 12 января решит вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит тюремный срок. 

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