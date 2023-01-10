Речь идет об инспекторе ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Неклиновскому району, который стал фигурантом уголовного дела. Его задержали и решили не выпускать еще как минимум 72 часа.
Следствие установило, что ночью 7 января пьяный сотрудник на Kia врезался в КамАЗ. Авария произошла в Таганроге на улице Чучева.
Травмы получила 27-летняя пассажирка иномарки, она скончалась в машине скорой. После этого и возбудили уголовное дело.
Теперь суд 12 января решит вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит тюремный срок.