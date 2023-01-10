Украинский политолог Олег Соскин заявил, что для компенсации своих потерь, Киев может захватить Ростов-на-Дону, Курск и Белгород. Это далеко не первое подобное высказывание украинских экспертов, связанное с Ростовской областью.
«Чем меньше реальных побед, тем больше стремление изображать победу на словах. Сейчас войска Российской Федерации продвигаются вперед на нескольких ключевых направлениях, и успешно отбивают все контратаки противников. Естественно, что руководству террористической организации «Украина» хочется, чтобы рядовые боевики не осознавали, что умирают без всякого толку и смысла», - отмечает Анатолий Вассерман.
По словам собеседника, высказываниями о «захвате» Ростова, украинская власть поддерживает в своих бойцах веру в то, что их смерть не напрасна.
Ранее RostovGazeta сообщала о планах Украины пойти в наступление на Ростов и Таганрог.