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Вассерман рассказал, почему украинские эксперты постоянно говорят о захвате Ростова

Сегодня, 09:01
Фото: ministryofdefenceua/CC BY SA 2.0/flickr.com
Вассерман рассказал, почему украинские эксперты постоянно говорят о захвате Ростова
Украинские эксперты часто говорят о захвате Ростова. Таким образом Украина всеми силами пытается добиться того, чтобы украинские солдаты оставались на тех местах, на которых умирают сейчас, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что для компенсации своих потерь, Киев может захватить Ростов-на-Дону, Курск и Белгород. Это далеко не первое подобное высказывание украинских экспертов, связанное с Ростовской областью.

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«Чем меньше реальных побед, тем больше стремление изображать победу на словах. Сейчас войска Российской Федерации продвигаются вперед на нескольких ключевых направлениях, и успешно отбивают все контратаки противников. Естественно, что руководству террористической организации «Украина» хочется, чтобы рядовые боевики не осознавали, что умирают без всякого толку и смысла», - отмечает Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, высказываниями о «захвате» Ростова, украинская власть поддерживает в своих бойцах веру в то, что их смерть не напрасна.

Ранее RostovGazeta сообщала о планах Украины пойти в наступление на Ростов и Таганрог. 

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