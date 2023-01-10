«Чем меньше реальных побед, тем больше стремление изображать победу на словах. Сейчас войска Российской Федерации продвигаются вперед на нескольких ключевых направлениях, и успешно отбивают все контратаки противников. Естественно, что руководству террористической организации «Украина» хочется, чтобы рядовые боевики не осознавали, что умирают без всякого толку и смысла», - отмечает Анатолий Вассерман.