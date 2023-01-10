Напомним, на днях политолог российский командир с позывным «Саныч» рассказал о планах украинского командования захватить Ростов-на-Дону и Таганрог, продемонстрировав карты со стратегическим планом и пометками о предполагаемом движении войск.
Однако глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в своем интервью «Свободной прессе» назвал подобные планы всего лишь фантазией, отдаленной от реальности. По мнению военного обозревателя, ресурсы и положение ВСУ не позволяют в настоящий момент проводить какие-либо маневры по захвату чужих городов.
«ВСУ сейчас находятся в таком состоянии, что не то, что наступать — они уже обороняться не могут: со дня на день падет Соледар, откуда уводят подразделения, за ним — Артемовск, он же Бахмут», — цитирует эксперта издание.
Клинцевич предполагает, что после взятия Бахмута у российских военнослужащих появится больше простора для маневров, что лишит украинцев каких-либо возможностей продвинуться в сторону российских городов.