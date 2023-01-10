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Вячеслав Цеповяз из банды Цапков оказался потерпевшим на суде в Ростове

Сегодня, 10:05
Фото: Соцсети
Вячеслав Цеповяз из «Цапков» оказался потерпевшим на суде в Ростове
Осужденный Вячеслав Цеповяз из банды Цапков оказался на скамье потерпевших в ходе заседания суда в Ростове, пишут СМИ.

В Октябрьском суде Ростова рассматривается дело в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Он обвиняется в мошенничестве и ложном доносе на членов банды Цапков. Потерпевшим по делу проходит ныне осужденный Вячеслав Цеповяз.

В зал суда Цеповяз пришел в сопровождении троих конвоиров. Наручники с него не снимали. Важных показаний он не дал, заявив, что знает о деле в отношении Исюка лишь со слов своего брата Андрея.

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Другой потерпевшей по делу проходит бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Однако она на заседание не явилась. По информации «Коммерсанта», защита Исюка настаивает на ее обязательном личном участии в процессе.

Напомним, в 2019 году Александр Исюк обратился в суд с заявлением на Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза и Наталью Стришнюю. Предприниматель заявил, что в 2010 году они отняли у него 70 миллионов рублей, которые он вынужден был взять в кредит из-за угроз банды. В 2021 году дело закрыли из-за отсутствия факта преступления. Однако вскоре самого Исюка арестовали на мошенничество и ложный донос.

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