В Октябрьском суде Ростова рассматривается дело в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Он обвиняется в мошенничестве и ложном доносе на членов банды Цапков. Потерпевшим по делу проходит ныне осужденный Вячеслав Цеповяз.
В зал суда Цеповяз пришел в сопровождении троих конвоиров. Наручники с него не снимали. Важных показаний он не дал, заявив, что знает о деле в отношении Исюка лишь со слов своего брата Андрея.
Другой потерпевшей по делу проходит бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Однако она на заседание не явилась. По информации «Коммерсанта», защита Исюка настаивает на ее обязательном личном участии в процессе.
Напомним, в 2019 году Александр Исюк обратился в суд с заявлением на Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза и Наталью Стришнюю. Предприниматель заявил, что в 2010 году они отняли у него 70 миллионов рублей, которые он вынужден был взять в кредит из-за угроз банды. В 2021 году дело закрыли из-за отсутствия факта преступления. Однако вскоре самого Исюка арестовали на мошенничество и ложный донос.