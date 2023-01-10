Напомним, в 2019 году Александр Исюк обратился в суд с заявлением на Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза и Наталью Стришнюю. Предприниматель заявил, что в 2010 году они отняли у него 70 миллионов рублей, которые он вынужден был взять в кредит из-за угроз банды. В 2021 году дело закрыли из-за отсутствия факта преступления. Однако вскоре самого Исюка арестовали на мошенничество и ложный донос.