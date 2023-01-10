Напомним, что крупное ДТП произошло в Аксае 10 января около 17.50 мск. Вылетевшая на встречную полосу фура с полуприцепом стала причиной массового ДТП с участием грузовой «Газели» и еще четырех легковушек. В результате аварии погиб один человек, двое пострадали.