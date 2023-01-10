rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Замглаву медцентра Аветисову осудили в Ростове-на-Дону за попытку подкупить майора

Сегодня, 14:17
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Замглаву медцентра Аветисову осудили в Ростове-на-Дону за попытку подкупить майора
В Ростове-на-Дону огласили приговор замдиректора частного медцентра Татьяне Аветисовой за посредничество в передаче взятки, сообщили в УФСБ по региону.

Фигурантка выступила посредником при передаче денег майору полиции Артему Захарову. За это она хотела добиться прекращения проверки в отношении сотрудников центра.

«Аветисова на эти цели попросила у руководства 1,5 миллиона. Однако полицейскому она хотела отдать миллион, а остальные деньги забрать себе», — сказано в сообщении.

Вор пытался подкупить полицейского в Ростовской области
Узнать подробнее

Позже Захаров решил получить деньги от другого сотрудника клиники и ничего не сказал Аветисовой. При передаче средств его задержали. 

После этого возбудили уголовное дело, теперь Аветисову приговорили к трем годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу. 

Напомним, что в 2022 году в Ростове выявили 40 фактов получения взятки.

Читайте также:
В 2022 году в Ростове выявили 40 фактов получения взяткиЗавкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взяткиВ Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза
#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Мать умершего в БСМП Ростова кларнетиста добилась компенсации 150 тысяч рублей в суде
Сегодня, 12:32
Полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области
Сегодня, 12:34
Эколог Зайчиков назвал загрязнение почв в Таганроге «накопленным ущербом»
Сегодня, 12:05
Проблемный Ростовводоканал отделался предупреждениями из-за наледи на дорогах
Сегодня, 12:27
В Ростовской области предупредили о перебоях с водой из-за мороза и ураганного ветра
Сегодня, 11:48
На фирму семьи ростовского депутата Батажева завели дело из-за работ в парке 8 Марта
Сегодня, 10:47