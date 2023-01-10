Фигурантка выступила посредником при передаче денег майору полиции Артему Захарову. За это она хотела добиться прекращения проверки в отношении сотрудников центра.
«Аветисова на эти цели попросила у руководства 1,5 миллиона. Однако полицейскому она хотела отдать миллион, а остальные деньги забрать себе», — сказано в сообщении.
Позже Захаров решил получить деньги от другого сотрудника клиники и ничего не сказал Аветисовой. При передаче средств его задержали.
После этого возбудили уголовное дело, теперь Аветисову приговорили к трем годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу.
Напомним, что в 2022 году в Ростове выявили 40 фактов получения взятки.