Специалисты разъясняют, как правильно окунаться в прорубь на Крещение, и предупреждают, что делать это нужно только в специально оборудованных купелях, где есть специальные деревянные мостки. Спускаться в воду нужно по этим мосткам, не торопясь, держась за перила. Предварительно необходимо раздеться, начиная с нижней части тела, чтобы торс был оголен в последнюю очередь.