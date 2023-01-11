Совсем скоро состоится православный праздник Крещения Господня. Также он называется Богоявление, так как, по библейскому преданию, в этот день на землю сошел Святой Дух в виде голубя. Белоснежная птица села на плечо Иисуса Христа — сына Божьего, принявшего крещение в водах реки Иордан.
Крещение отмечается 19 января, на 13-й день после Рождества Христова. Празднику предшествуют строгий однодневный пост и сочельник со скромной трапезой. Ну, а в ночь на 19 января принято окунаться в прорубь, чтобы смыть с себя все болезни и прегрешения, очиститься духовно и физически.
Ростовчане не пренебрегают древней традицией. Несмотря на морозную погоду, жители этого южного города выходят к рекам, озерам, прудам, чтобы искупаться, набрать святой воды, освятить иконы.
Кстати, в прошлом году купание на Крещение в Ростове было официально запрещено из-за эпидемии коронавируса. В этом году объявлений о запрете не было. И ростовчане надеются после посещения храма отправиться к местам купаний.
Для того чтобы все прошло безопасно, власти города предупреждают: окунаться можно только в официально организованных купелях, у которых всегда дежурят кареты скорой помощи, сотрудники МЧС, полицейские и другие специалисты.
Специалисты разъясняют, как правильно окунаться в прорубь на Крещение, и предупреждают, что делать это нужно только в специально оборудованных купелях, где есть специальные деревянные мостки. Спускаться в воду нужно по этим мосткам, не торопясь, держась за перила. Предварительно необходимо раздеться, начиная с нижней части тела, чтобы торс был оголен в последнюю очередь.
Ни в коем случае не нужно окунаться в прорубь с головой или нырять — велик риск спазма сосудов головы. Желательно погрузиться в воду по шею и пробыть там не более минуты во избежание переохлаждения. После купания одеваться необходимо наоборот — сверху вниз: сначала свитер, а потом брюки.
Медики предостерегают: нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями: сердца и сосудов, диабетом, пиелонефритом, гипертонией и пр. Также нужно быть осторожными пожилым людям, матерям с маленькими детьми — если ребенок не подготовлен к зимнему купанию и не закален, не нужно приобщать его к традициям.
В Ростове 19 января 2023 года будут открыты несколько купелей, возле которых будут организованы дежурства медиков и спасателей. Также рядом развернутся палатки с горячим чаем, угощениями — там можно будет согреться после купания в ледяной воде.
Вот адреса, по которым расположены водоемы (пруды, реки, озера), где будут организованы и оборудованы купели для массового купания в Крещение:
Кстати, в новостях уже сообщили, какая температура будет в Ростове в ночь на Крещение. Синоптики обещают легкий морозец, температуру до минус 3 градусов, небольшой снег.