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Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам: от 15,1 % годовых

Сегодня, 11:18
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам. Теперь клиенты, желающие приобрести как иностранные, так и отечественные автомобили, смогут взять кредит от 15,1% годовых.

«Банк ЗЕНИТ предлагает комфортные условия кредитования. Клиентам доступен к покупке практически любой автомобиль по сниженной ставке. Оформить кредит можно без посещения банка, достаточно прийти в автосалон наших партнеров», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В условиях программы уточняется, что клиенты могут приобрести как новый, так и подержанный автомобиль без необходимости вносить первоначальный взнос. При этом максимальный срок  кредита составляет семь лет, а сумма  - от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Можно купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.

Автокредит можно оформить у партнеров Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске.

 

#Анна Петрова
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