Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам: от 15,1 % годовых

«Банк ЗЕНИТ предлагает комфортные условия кредитования. Клиентам доступен к покупке практически любой автомобиль по сниженной ставке. Оформить кредит можно без посещения банка, достаточно прийти в автосалон наших партнеров», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
В условиях программы уточняется, что клиенты могут приобрести как новый, так и подержанный автомобиль без необходимости вносить первоначальный взнос. При этом максимальный срок кредита составляет семь лет, а сумма - от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Можно купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.
Автокредит можно оформить у партнеров Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске.