Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам: от 15,1 % годовых

В условиях программы уточняется, что клиенты могут приобрести как новый, так и подержанный автомобиль без необходимости вносить первоначальный взнос. При этом максимальный срок кредита составляет семь лет, а сумма - от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Можно купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.