В воскресенье, 8 января, поисковой отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги прошлого года, в пресс-службе организации рассказали, что в 2022 году без вести пропавшими объявили 910 человек.
После начала поисков волонтерам удалось найти живыми 578 дончан, еще 73 человека нашли погибшими. Также по 101 заявке удалось найти родных жителей Ростовской области.
И сейчас поиски пропавших без вести не закончены, в отряде сообщают, что сейчас они заняты распространением ориентировок на пропавших и проверяют показания свидетелей.
Напомним, в ноябре нашли мертвым пропавшего без вести подростка, чье тело прибило к берегу реки.