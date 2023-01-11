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Число заболевших ОРВИ и гриппом резко снизилось на Дону за новогодние праздники

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
В Ростовской области резко сократилось количество заболевших ОРВИ и гриппом за первую неделю 2023 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Статистику собрали за период с 2 по 8 января. Всего за это время зарегистрировали более девяти тысяч случаев ОРВИ.

В данный момент показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 12,6%. До Нового года регистрировали по 30 тысяч случаев заражений за неделю.

В Ростовской области за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 24 тысяч жителей
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В управлении рассказали, что тенденция может измениться из-за выхода людей на работу. Местных жителей попросили чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. 

Отмечается, что при появлении признаков болезни нужно обращаться к врачу. 

Ранее врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области.

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