Статистику собрали за период с 2 по 8 января. Всего за это время зарегистрировали более девяти тысяч случаев ОРВИ.
В данный момент показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 12,6%. До Нового года регистрировали по 30 тысяч случаев заражений за неделю.
В управлении рассказали, что тенденция может измениться из-за выхода людей на работу. Местных жителей попросили чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Отмечается, что при появлении признаков болезни нужно обращаться к врачу.
Ранее врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области.