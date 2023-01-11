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Что известно о проблемах с водой в Ростове-на-Дону и когда они прекратятся

Сегодня, 14:45
Фото: ВК Ростовский Водоканал
Жителей Ростова-на-Дону и Батайска предупредили о проблемах с водоснабжением. С чем это связано и когда ситуация нормализуется, в материале RostovGazeta.

Почему появились проблемы с водой в Ростове

Еще во вторник, 10 января, жители Александровки начали жаловаться, что в кранах пропала холодная вода. В некоторых квартирах она подавалась пониженным давлением.

Прошла ночь, но проблема не исчезла, а утром Ростовводоканал назвал причину. Проблемы создает шуга — это ледяные кристаллы, которые образуются в реке Дон из-за холодной погоды.

Как решают проблемы с водой в Ростовской области

Известно, что пониженным давлением вода может подаваться в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, СЖМ и Батайске. В данный момент сотрудники Ростовводоканала повышают давление в распределительной сети города, чтобы нормализовать ситуацию.

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Они не исключают, что до конца зимы ледяные кристаллы снова появятся в реке. В планах компании построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций.

Когда прекратятся проблемы с водой в Ростове

В ходе проведенного редакцией RostovGazeta выяснилось, что у 64% респондентов отсутствуют проблемы с водоснабжением. 31% населения говорит, что вода есть, но подается со слабым давлением. Еще 5% горожан заявили, что в их доме вовсе нет воды.

Фото: ВК Ростовский Водоканал

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, температура воздуха составит минус один градус. Могут выпасть снег с дождем.

С пятницы в Ростове начнется потепление, столбики термометров покажут около одного градуса. К понедельнику температура поднимется до плюс трех градусов.

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