Еще во вторник, 10 января, жители Александровки начали жаловаться, что в кранах пропала холодная вода. В некоторых квартирах она подавалась пониженным давлением.
Прошла ночь, но проблема не исчезла, а утром Ростовводоканал назвал причину. Проблемы создает шуга — это ледяные кристаллы, которые образуются в реке Дон из-за холодной погоды.
Известно, что пониженным давлением вода может подаваться в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, СЖМ и Батайске. В данный момент сотрудники Ростовводоканала повышают давление в распределительной сети города, чтобы нормализовать ситуацию.
Они не исключают, что до конца зимы ледяные кристаллы снова появятся в реке. В планах компании построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций.
В ходе проведенного редакцией RostovGazeta выяснилось, что у 64% респондентов отсутствуют проблемы с водоснабжением. 31% населения говорит, что вода есть, но подается со слабым давлением. Еще 5% горожан заявили, что в их доме вовсе нет воды.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, температура воздуха составит минус один градус. Могут выпасть снег с дождем.
С пятницы в Ростове начнется потепление, столбики термометров покажут около одного градуса. К понедельнику температура поднимется до плюс трех градусов.