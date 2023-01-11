В ходе проведенного редакцией RostovGazeta выяснилось, что у 64% респондентов отсутствуют проблемы с водоснабжением. 31% населения говорит, что вода есть, но подается со слабым давлением. Еще 5% горожан заявили, что в их доме вовсе нет воды.