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Экономист рассказал, что ростовчанам делать с долларами и евро в январе 2023 года

Сегодня, 07:28
Фото: unsplash.com
Эксперт рассказал ростовчанам, что делать с долларами и евро в январе 2023 года
От финансовых операций с валютой ростовчанам лучше воздержаться до марта 2023 года. До этого времени будут незначительные колебания доллара и евро, а дальнейшая курсовая позиция пока не ясна, сообщил RostovGazeta доктор наук, профессор, экономист Артур Хачатрян.

Собеседник подчеркивает, что в конце 2022 года было две составляющих для роста стоимости доллара и евро — конец финансового года, который привел к пополнению бюджета, и поиски новых рынков сбыта углеводородного сырья.

«Если плановая реализация будет достаточно хорошей, то доллар может опуститься еще ниже. А если реализация будет сложной, то мы можем справиться только с увеличением сбыта. В этом случае доллар, скорее всего, или немного вырастет, или останется на прежнем уровне», - отмечает Артур Хачатрян.

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Спикер разъясняет, что анализ по дальнейшему курсу доллара надо проводить не на рынке валютных услуг, а на нефтегазовом рынке.

«Бюджет формируется в рублях. Реализация в основном пока еще идет в иностранной валюте. Эта курсовая разница компенсирует падение выручки в иностранной валюте. Чем выше курс валют, тем наполняемость бюджета будет больше», - уточняет собеседник.

Для того, чтобы не потерять на разнице курса, профессор рекомендует сейчас воздерживаться от любых финансовых операций с валютой.

«Дальнейшая курсовая позиция будет понятна где-то к марту 2023 года. Тогда отопительный сезон пойдет на спад, и станут ясны промышленно-производственные потребности в сырье. Потребности формируют спрос. При высоком спросе будет хорошая цена. А до этих пор вряд ли что серьезно изменится», - резюмирует экономист.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему не стоит продавать или покупать валюту в конце года.

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