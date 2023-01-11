«Если плановая реализация будет достаточно хорошей, то доллар может опуститься еще ниже. А если реализация будет сложной, то мы можем справиться только с увеличением сбыта. В этом случае доллар, скорее всего, или немного вырастет, или останется на прежнем уровне», - отмечает Артур Хачатрян.