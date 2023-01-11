Собеседник подчеркивает, что в конце 2022 года было две составляющих для роста стоимости доллара и евро — конец финансового года, который привел к пополнению бюджета, и поиски новых рынков сбыта углеводородного сырья.
«Если плановая реализация будет достаточно хорошей, то доллар может опуститься еще ниже. А если реализация будет сложной, то мы можем справиться только с увеличением сбыта. В этом случае доллар, скорее всего, или немного вырастет, или останется на прежнем уровне», - отмечает Артур Хачатрян.
Спикер разъясняет, что анализ по дальнейшему курсу доллара надо проводить не на рынке валютных услуг, а на нефтегазовом рынке.
«Бюджет формируется в рублях. Реализация в основном пока еще идет в иностранной валюте. Эта курсовая разница компенсирует падение выручки в иностранной валюте. Чем выше курс валют, тем наполняемость бюджета будет больше», - уточняет собеседник.
Для того, чтобы не потерять на разнице курса, профессор рекомендует сейчас воздерживаться от любых финансовых операций с валютой.
«Дальнейшая курсовая позиция будет понятна где-то к марту 2023 года. Тогда отопительный сезон пойдет на спад, и станут ясны промышленно-производственные потребности в сырье. Потребности формируют спрос. При высоком спросе будет хорошая цена. А до этих пор вряд ли что серьезно изменится», - резюмирует экономист.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему не стоит продавать или покупать валюту в конце года.