«Но в декабре 2022 года не было, как обычно в конце года, ажиотажного спроса на покупку жилья. Да и реализация квартир в прошлом году оказалась в разы меньше. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к снижению цен на жилье в 2023 году ни по себестоимости, ни по расценкам строителей», - отмечает Андрей Фоменко.