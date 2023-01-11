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Эксперт объяснил, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в Ростовской области

Сегодня, 08:33
Фото: donland.ru
Эксперт объяснил, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в Ростовской области
Ситуация с продажами квартир в начале года всегда хуже, чем в конце. Но это совсем не означает, что в феврале цены на жилье в Ростове и области начнут снижаться, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

По словам собеседника, многолетняя практика показывает, что с января до середины февраля рынок недвижимости в Ростовской области замирает. Ведь те, кто планируют приобрести квартиру, как правило, покупают в конце года. 

«Но в декабре 2022 года не было, как обычно в конце года, ажиотажного спроса на покупку жилья. Да и реализация квартир в прошлом году оказалась в разы меньше. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к снижению цен на жилье в 2023 году ни по себестоимости, ни по расценкам строителей», - отмечает Андрей Фоменко.

Дополнительным сдерживающим фактором может стать и повышение ставки по ипотеке.
Фото: donland.ru
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Спикер подчеркивает, что дополнительным сдерживающим фактором может стать и повышение ставки по ипотеке.

«Ставка повысилась немного, на пол процента, но, тем не менее, не в сторону оживления рынка», - говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как снижение цен на зерно отразилось на рынке недвижимости в Ростовской области.

Риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году
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