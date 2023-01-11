По словам собеседника, многолетняя практика показывает, что с января до середины февраля рынок недвижимости в Ростовской области замирает. Ведь те, кто планируют приобрести квартиру, как правило, покупают в конце года.
«Но в декабре 2022 года не было, как обычно в конце года, ажиотажного спроса на покупку жилья. Да и реализация квартир в прошлом году оказалась в разы меньше. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к снижению цен на жилье в 2023 году ни по себестоимости, ни по расценкам строителей», - отмечает Андрей Фоменко.
Спикер подчеркивает, что дополнительным сдерживающим фактором может стать и повышение ставки по ипотеке.
«Ставка повысилась немного, на пол процента, но, тем не менее, не в сторону оживления рынка», - говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как снижение цен на зерно отразилось на рынке недвижимости в Ростовской области.