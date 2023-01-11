rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Икону за 170 тысяч рублей продают на православной выставке в Ростове

Сегодня, 14:58
Фото: rostovgazeta.ru
Корреспондент RostovGazeta посетил открытие выставки «Дон православный» в ДонЭкспоцентре 11 января 2023 года и исследовал ярмарочные цены на иконы.

Выставка «Дон православный» в Ростове тринадцатый год подряд и каждый раз поражает ростовчан стоимостью некоторых экспонатов. Рекордсменом 2023 год стала икона с изображением Божией Матери, на которой также изображены другие святые.

Стоимость иконы в деревянной раме с серебряной панелью неизвестна даже продавцу.

На Донбассе нашлась икона, многие годы считавшаяся утраченной
Узнать подробнее

«Нужно позвонить уточнить у батюшки. Она стоит в пределах 160-170 тысяч рублей», – сообщил продавец.

Есть и более бюджетные варианты: за 42 тысячи рублей в этой же лавке продают икону с изображением Гавриила Ургебадзе. В нее инкрустированы полудрагоценные камни, а также прилагается частица мантии и гроба святого.

Ранее RostovGazeta писала о том, что настоятеля храма заподозрили в изнасиловании ребенка из Ростовской области

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в РождествоТысячи верующих встретили Рождество в храмах Ростовской области в ночь на 7 января«Запрещённая» икона из донецкого музея. Ее прятали от самого Петра I
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Религия
Подпишитесь
Ростовчане страдают без воды и лекарств и боятся новой частичной мобилизации
Сегодня, 14:56
Скинуться на новую елку предложили местным жителям чиновники из Ростовской области
Сегодня, 14:17
Вдвое чаще давать взятки стали в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 14:13
Климатолог Иошпа объяснил температурные качели в Ростовской области в январе
Сегодня, 13:28
Что известно о проблемах с водой в Ростове-на-Дону и когда они прекратятся
Сегодня, 14:45