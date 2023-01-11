Икону за 170 тысяч рублей продают на православной выставке в Ростове

Выставка «Дон православный» в Ростове тринадцатый год подряд и каждый раз поражает ростовчан стоимостью некоторых экспонатов. Рекордсменом 2023 год стала икона с изображением Божией Матери, на которой также изображены другие святые.
Стоимость иконы в деревянной раме с серебряной панелью неизвестна даже продавцу.
«Нужно позвонить уточнить у батюшки. Она стоит в пределах 160-170 тысяч рублей», – сообщил продавец.
Есть и более бюджетные варианты: за 42 тысячи рублей в этой же лавке продают икону с изображением Гавриила Ургебадзе. В нее инкрустированы полудрагоценные камни, а также прилагается частица мантии и гроба святого.
Ранее RostovGazeta писала о том, что настоятеля храма заподозрили в изнасиловании ребенка из Ростовской области