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Климатолог Иошпа объяснил температурные качели в Ростовской области в январе

Сегодня, 13:28
Фото: Natasha2006/CC0/wikimedia.org
Климатолог Иошпа объяснил температурные качели в Ростовской области в январе 2023-го
Температурные качели в Ростовской области возникают из-за определенной циркуляции воздушных масс, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

По словам собеседника, морозный холод в Ростовскую область принес антициклон с Северо-Ледовитого океана. А сейчас ожидается заток воздуха с Атлантики.

«Это будет теплый воздух, который приведет к потеплению», - отмечает Александр Иошпа.

Спикер подчеркивает, что гипертоники могут быть спокойны. Сложный для них период роста давления миновал при наступлении похолодания.

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«А когда приходит циклон, давление начинает падать», - поясняет спикер.

Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли снег в Ростовской области этой зимой.

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