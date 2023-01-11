По словам собеседника, морозный холод в Ростовскую область принес антициклон с Северо-Ледовитого океана. А сейчас ожидается заток воздуха с Атлантики.
«Это будет теплый воздух, который приведет к потеплению», - отмечает Александр Иошпа.
Спикер подчеркивает, что гипертоники могут быть спокойны. Сложный для них период роста давления миновал при наступлении похолодания.
«А когда приходит циклон, давление начинает падать», - поясняет спикер.
Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли снег в Ростовской области этой зимой.