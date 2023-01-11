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Митрополит Меркурий рассказал о появлении в Ростове очередного церковного музея

Сегодня, 17:28
Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии
На открытии выставки в Ростове глава донской митрополии Митрополит Меркурий выразил надежду на то, что в донской столице может появиться церковный музей .

Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поздравил ростовчан с Рождеством и обмолвился о появлении православного музея во время церемонии открытия православной выставки. 

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«Я надеюсь что, в не таком далёком будущем у нас на Дону, в городе Ростове-на-Дону, появится замечательный музей церковного искусства, который в полной мере сможет открыть всю красоту того, что было сделано и того, что делается сейчас», – рассказал митрополит Меркурий.

Ранее RostovGazeta писала о том, что икону за 170 тысяч рублей продают на православной выставке в Ростове.

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