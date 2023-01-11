«Я надеюсь что, в не таком далёком будущем у нас на Дону, в городе Ростове-на-Дону, появится замечательный музей церковного искусства, который в полной мере сможет открыть всю красоту того, что было сделано и того, что делается сейчас», – рассказал митрополит Меркурий.