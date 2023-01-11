Мизулина предложила запретить выступления Инстасамки в РФ

В частности, Мизулина утверждает, что популярная тиктокерша, чье настоящее имя Дарья Зотеева, рекламирует магазины, продающие запрещенные вещества, и сама популяризирует эти вещества на своих концертах. Кроме того, Мизулина обвиняет Инстасамку в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Она заявляет, что отправит соответствующие материалы руководителям всех городов, где планируются выступления Инстасамки. Ответы будут опубликованы.