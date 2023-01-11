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Мизулина предложила запретить выступления Инстасамки в РФ

Сегодня, 18:56
По мнению руководителя Лиги безопасного интернета России, блогерша Инстасамка пропагандирует наркотики и разврат.

Как пишет Infox со ссылкой на ТГ-канал Екатерины Мизулиной, глава Лиги безопасного интернета требует принять меры по отношению к блогерше, известной под псевдонимом Инстасамка.

В частности, Мизулина утверждает, что популярная тиктокерша, чье настоящее имя Дарья Зотеева, рекламирует магазины, продающие запрещенные вещества, и сама популяризирует эти вещества на своих концертах. Кроме того, Мизулина обвиняет Инстасамку в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Она заявляет, что отправит соответствующие материалы руководителям всех городов, где планируются выступления Инстасамки. Ответы будут опубликованы.

 

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