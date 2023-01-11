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Настоятеля храма заподозрили в изнасиловании ребенка из Ростовской области

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Настоятеля храма заподозрили в изнасиловании ребенка из Ростовской области
Настоятеля храма в Подмосковье подозревают в изнасиловании мальчика из Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Мэш».

По информации канала, шесть лет назад монахиня прибыла в детдом, который расположен в Красносулинском районе. Здесь она познакомилась с мальчиком, усыновила и увезла монастырь.

«А через несколько дней к ребенку стал приставать старый священник. Как только подросток смог выйти на тетю из Таганрога, то сбежал домой», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас мальчик живет с родственниками. Канал пишет, что в этом деле есть еще пострадавшие, а священника отправили в СИЗО.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее двух педофилов задержали в Ростове-на-Дону за декабрь в 2022 году. 

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