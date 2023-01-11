По информации канала, шесть лет назад монахиня прибыла в детдом, который расположен в Красносулинском районе. Здесь она познакомилась с мальчиком, усыновила и увезла монастырь.
«А через несколько дней к ребенку стал приставать старый священник. Как только подросток смог выйти на тетю из Таганрога, то сбежал домой», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас мальчик живет с родственниками. Канал пишет, что в этом деле есть еще пострадавшие, а священника отправили в СИЗО.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее двух педофилов задержали в Ростове-на-Дону за декабрь в 2022 году.