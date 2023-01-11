Происшествие случилось в вечернее время на дороге Ростов — Волгодонск. Здесь водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет.
«Травмы получила пассажирка автомобиля, ее доставили в больницу. Однако утром в среду она скончалась», — сказано в сообщении.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ростове-на-Дону в Александровке женщину сбили два автомобиля 10 января. Она скончалась от полученных ранений.
До этого стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае.