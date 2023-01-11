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Один человек погиб из-за вылетевшей в кювет машины в Ростовской области

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Один человек погиб из-за вылетевшей в кювет машины в Ростовской области
В Ростовской области съехала с дороги легковая машина, из-за чего погиб один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в вечернее время на дороге Ростов — Волгодонск. Здесь водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Травмы получила пассажирка автомобиля, ее доставили в больницу. Однако утром в среду она скончалась», — сказано в сообщении.

Вылетевшее колесо стало причиной смертельного ДТП на М-4 под Ростовом 10 января
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее в Ростове-на-Дону в Александровке женщину сбили два автомобиля 10 января. Она скончалась от полученных ранений. 

До этого стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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