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Posted 11 января 2023, 17:23

Published 11 января 2023, 17:23

Modified 12 января 2023, 08:40

Updated 12 января 2023, 08:40

Охрану во всех 76 школах в Ростове-на-Дону доверили двум ЧОПам в 2023 году

Охрану школ в Ростове-на-Дону доверили двум ЧОПам

11 января 2023, 17:23
Фото: 1MI.

Охрану во всех 76 школах в Ростове-на-Дону доверили двум ЧОПам в 2023 году

Две частные охранные организации получили контракты на охрану городских школ в Ростове, следует из данных портала государственных закупок.

На госзакупках разыграно 13 конкурсов на охрану 76 школ Ростова-на-Дону. Общая сумма контрактов сейчас составляет 191 миллион рублей. Каждый контракт предполагает охрану от трех о десяти школ в различных районах Ростова.

Победителями конкурсов, как пишет Donnews, стали два частных охранных предприятия — ООО ЧОП «Скорпион-Дон» и ООО «Частная охранная организация „Формула безопасности“». Первая компания будет охранять школы Ворошиловского, Пролетарского, Советского, Кировского и Ленинского районов, второй достались учебные заведения Октябрьского и Первомайского районов.

Организациям, по условиям контрактов, предстоит наладить пропускной режим «путём круглосуточного дежурства», патрулировать территорию, выдавать под роспись ключи от помещений и, разумеется, охранять работников и учеников школ.

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Также для охранников выдвинут ряд требований для работы в школе. Они должны быть опрятными вежливо разговаривать. Также исполнитель контракта обязан иметь круглосуточную дежурную часть и дежурные подразделения.

Ранее в Ростовской области родителям предложили охранять территории школ.

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