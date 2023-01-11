Охрану школ в Ростове-на-Дону доверили двум ЧОПам

Posted 11 января 2023, 17:23
Published 11 января 2023, 17:23
Modified 12 января 2023, 08:40
Updated 12 января 2023, 08:40
На госзакупках разыграно 13 конкурсов на охрану 76 школ Ростова-на-Дону. Общая сумма контрактов сейчас составляет 191 миллион рублей. Каждый контракт предполагает охрану от трех о десяти школ в различных районах Ростова.
Победителями конкурсов, как пишет Donnews, стали два частных охранных предприятия — ООО ЧОП «Скорпион-Дон» и ООО «Частная охранная организация „Формула безопасности“». Первая компания будет охранять школы Ворошиловского, Пролетарского, Советского, Кировского и Ленинского районов, второй достались учебные заведения Октябрьского и Первомайского районов.
Организациям, по условиям контрактов, предстоит наладить пропускной режим «путём круглосуточного дежурства», патрулировать территорию, выдавать под роспись ключи от помещений и, разумеется, охранять работников и учеников школ.
Также для охранников выдвинут ряд требований для работы в школе. Они должны быть опрятными вежливо разговаривать. Также исполнитель контракта обязан иметь круглосуточную дежурную часть и дежурные подразделения.
Ранее в Ростовской области родителям предложили охранять территории школ.