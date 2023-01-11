Победителей медиапремии «Искра Юга — 2022» наградят 27 января

Лауреаты премии получат денежные призы, ценные подарки от партнеров, фирменные статуэтки и дипломы. Церемония награждения состоится 27 января в Ростове-на-Дону, и в этот же день пройдет серия мастер-классов для работников СМИ от успешных практиков, а также коллективное подведение журналистских итогов года.
В числе спикеров — глава медиапроекта «НаукаPro» Евгений Миронов, который расскажет о продвижении в соцсетях и видеохостингах, и главред газеты «МОЁ!» и портала «МОЁ! Онлайн» Ирина Булгакова, она расскажет о журналистском расследовании в региональных медиа. Также выступит доцент Института массмедиа и рекламы РГГУ, доцент Института медиа НИУ ВШЭ, партнер компании MediaToolbox
Максим Корнев на тему: как сделать «большую журналистику» привлекательнее. О том, как через контент доносить до аудитории эмоции, расскажут глава пресс-службы «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков и замруководителя редакции стран ближнего зарубежья ТАСС Гулия Леваненкова.
В день награждения фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» также объявит победителей конкурса на получение гранта для авторов, пишущих про традиционную казачью культуру. Прием заявок на соискание гранта открыт до 15 января для всех участников медиапремии.
«Искра Юга» — это ежегодная медиапремия, объединяющая СМИ всех регионов юга России. Ее проводят с целью повышения популярности массмедиа в регионе и профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО.
Организаторами конкурса выступают аналитический центр «Эксперт Юг» и АНО «Инновационные гуманитарные проекты». Генеральный партнер — фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Генеральный спонсор — «Газпром трансгаз Краснодар». Цифровой партнер — ПАО «Ростелеком». Партнером финального дня премии является «Аксеникс» (ex-Accenture).
Информационные партнеры: медиахолдинг 1MI, «РБК Ростов», «РБК Краснодар», «РБК Кавказ», «Юг Times», «Это Кавказ», «Городской Репортер», RO TODAY, «Бизнес-газета», «Деловой Юг», «Деловой Новочеркасск».