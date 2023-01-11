Победителей медиапремии «Искра Юга — 2022» наградят 27 января

Лауреаты премии получат денежные призы, ценные подарки от партнеров, фирменные статуэтки и дипломы. Церемония награждения состоится 27 января в Ростове-на-Дону, и в этот же день пройдет серия мастер-классов для работников СМИ от успешных практиков, а также коллективное подведение журналистских итогов года.