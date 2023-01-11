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Помещения полиграфической фабрики хотят продать за 170 млн рублей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:59
Фото: unsplash.com
Помещения полиграфической фабрики хотят продать за 170 млн рублей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на торги имущество «Издательско-полиграфической фирмы «Малыш», сообщает Единый реестр сведений о банкротстве.

Всего на торгах появились два лота общей стоимостью почти 170 миллионов рублей. Продают несколько нежилых помещений общей площадью более шесть тысяч квадратных метров.

Само здание расположено на проспекте Королева. Задаток для тех, кто хочет поучаствовать в торгах, составляет 10%.

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Подать заявку на участие можно до 20 января.

Напомним, что вначале создали книжную фабрику «Малыш». После этого на базе предприятия открыли издательско-полиграфическую фирму с одноименным названием.

В 2020 году организацию признали банкротом.

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