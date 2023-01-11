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Православная выставка в Ростове собрала толпу попрошаек у входа

Сегодня, 17:41
Фото: https://ru.freepik.com/
Православная выставка, которая с 11 по 16 января проходит в городе Ростове-на-Дону, собрала у входа толпы просителей милостыни и билетов на экспозицию, передает корреспондент RostovGazeta.

Пожилые люди и дети просят подаяние у посетителей выставки.

Выставка «Дон Православный» уже несколько лет подряд собирает у своего входа попрошаек. При этом они не ограничивают себя просьбами о помощи деньгами.

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«У вас есть билетик? Отдайте свой билет во имя сына божьего», – с такими словами подошла сегодня к корреспонденту RostovGazeta пожилая женщина, у которой в руках был стакан для сбора пожертвований с соответствующей бумажной табличкой.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.

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