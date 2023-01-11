Православная выставка в Ростове собрала толпу попрошаек у входа

Пожилые люди и дети просят подаяние у посетителей выставки.
Выставка «Дон Православный» уже несколько лет подряд собирает у своего входа попрошаек. При этом они не ограничивают себя просьбами о помощи деньгами.
«У вас есть билетик? Отдайте свой билет во имя сына божьего», – с такими словами подошла сегодня к корреспонденту RostovGazeta пожилая женщина, у которой в руках был стакан для сбора пожертвований с соответствующей бумажной табличкой.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.