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Проблемы с водой начались в Ростове из-за сильного ветра и шуги 11 января

Сегодня, 06:22
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Жители Ростова жалуются на проблемы с водоснабжением из-за сильного ветра и шуги
В Ростове-на-Дону в части домов наблюдаются проблемы с подачей холодной воды, о причинах явления рассказали в АО «Ростовводоканале».

Еще во вторник, 10 января, жители Александровки в Ростове-на-Дону стали сообщать о том, что в части домов полностью прекратилась подача холодной воды, а где-то напор упал до едва заметной струйки. 

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За ночь проблема не исчезла, и уже утром 11 января в контакт-центре Водоканала сообщили, что в городе снизили напор в сетях водоснабжения из-за возникшей на Дону шуги и ветрового сгона воды. 

«Мы снизили напор воды в сетях из-за шуги, и сейчас пытаемся решить проблему с водоснабжением. Пока необходимо ждать»,  — сообщила оператор.

Напомним, ранее сообщалось, что ветровой сгон воды резко снизил уровень воды в устье Дона, что может привести к проблемам с водоснабжением в Таганроге, Ростове, Аксае и Азове.  

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