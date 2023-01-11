Еще во вторник, 10 января, жители Александровки в Ростове-на-Дону стали сообщать о том, что в части домов полностью прекратилась подача холодной воды, а где-то напор упал до едва заметной струйки.
За ночь проблема не исчезла, и уже утром 11 января в контакт-центре Водоканала сообщили, что в городе снизили напор в сетях водоснабжения из-за возникшей на Дону шуги и ветрового сгона воды.
«Мы снизили напор воды в сетях из-за шуги, и сейчас пытаемся решить проблему с водоснабжением. Пока необходимо ждать», — сообщила оператор.
Напомним, ранее сообщалось, что ветровой сгон воды резко снизил уровень воды в устье Дона, что может привести к проблемам с водоснабжением в Таганроге, Ростове, Аксае и Азове.