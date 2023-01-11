Россиянам раскрыли неочевидные способы экономии на такси

При заказе такси в одной и той же локации стоимость поездки повышается. В-третьих, заказывайте такси у разных операторов: иногда цены у разных сервисов могут заметно отличаться. В-четвертых, не ждите снижения цены на поездку. Если цена не устраивает, ищите варианты у конкурентов.