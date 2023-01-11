Россиянам раскрыли неочевидные способы экономии на такси

Как пишет Infox, таких хитростей четыре. Во-первых, надо знать периоды повышенного спроса. Утренние цены с 09:10 до 09:30 заметно ниже. В период с 18:00 до 19:00 цены на поездку могут достичь максимума. Во-вторых, надо регулярно менять место подачи машины.
При заказе такси в одной и той же локации стоимость поездки повышается. В-третьих, заказывайте такси у разных операторов: иногда цены у разных сервисов могут заметно отличаться. В-четвертых, не ждите снижения цены на поездку. Если цена не устраивает, ищите варианты у конкурентов.