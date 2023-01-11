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Российские болельщики выбрали Валиеву спортсменкой года

Сегодня, 18:34
Фото: pxhere.com
По данным ВЦИОМ она набрала больше всех голосов опрошенных.

Российские болельщики назвали фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

 

За нее Валиеву проголосовали 7% опрошенных, за трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова 5%. Тройку замкнул капитан «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин. 

 

Отметим, что также в числе называемых спортсменов оказались олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр-2022 в фигурном катании Анна Щербакова и Александра Трусова.

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