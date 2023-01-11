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Ростовчане страдают без воды и лекарств и боятся новой частичной мобилизации

Сегодня, 14:56
Фото: BLM Nevada/CC BY SA/flickr.com
Ростовчане страдают без воды и лекарств и боятся новой частичной мобилизации
Морозы и штормовые ветра привели к перебоям с водой в Батайске и Ростове, тем временем Росздравнадзор предупредил о перебоях с лекарствами в регионе, а местных жителей атакуют мошенники, пугающие второй волной частичной мобилизации.

Без воды в мороз и холод

Ростовводоканал предупредил жителей Ростова и Батайска о понижении давления воды в кранах. Причина этому — неблагоприятная погода.

Дело в том, что из-за резкого похолодания и сильного ветра в реке Дон появились ледяные кристаллы - шуга. Для того, чтобы не возникало проблем с водоснабжением, специалисты сейчас занимаются повышением давления в распределительной сети города.

Пониженное давление воды в кранах зафиксировано в Александровке, на Сельмаше, Военведе и в Батайске.

Однако не исключено, что ледяные кристаллы снова появятся в реке. Для предупреждения подобных ситуация Ростовводоканал планирует построить специальной водозаборное сооружение. 

В Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром
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Перебои с лекарствами

Росздравнадзор рассказал, что в Ростовской области на фоне повышенного спроса могут произойти перебои в поставке медикаментов в аптеки.

Эксперты объяснили, что сейчас у поставщиков и производителей наблюдаются логистические проблемы, из-за чего они не могут оперативно доставлять лекарства в аптеки.
 
На проблемной ситуации решили нажиться и мошенники. Они предлагают доставку препаратов по предоплате. Однако на деле, после получения средств, лекарства получатлю не отправляют. 

Также жителей Ростовской области предупредили, что медикаменты, приобретенные у перекупщиков, могут быть фальсифицированными. 

Росздравнадзор предупредил о возможных перебоях с лекарствами в Ростовской области
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Новая волна мошенничества, а не мобилизации

Жителей Ростовской области предупредили об активизации мошенников. Они рассылают фейковую информацию с поддельными списками на вторую волну частичной мобилизации.

Фото: Garrondo/СС BY SA/wiki

Дело в том, что в соцсетях активно распространяется слух о возобновлении частичной мобилизации в России. Официально о ней якобы объявят 2 февраля.

Сами же «списки мобилизованных» распространяются по ссылке, начинающейся с сокращения http://vk.cc. Переходить по ней ни в коем случае нельзя, так как это позволит мошенникам получить персональные данные и полный доступ к аккаунту в Telegram.

Также эксперты напоминают, что похожие списки уже распространялись в сети в декабре, их составили на основе «слитых» баз данных сервисов доставки и логистики, похищенных летом 2022 года.
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