Ростовводоканал предупредил жителей Ростова и Батайска о понижении давления воды в кранах. Причина этому — неблагоприятная погода.
Дело в том, что из-за резкого похолодания и сильного ветра в реке Дон появились ледяные кристаллы - шуга. Для того, чтобы не возникало проблем с водоснабжением, специалисты сейчас занимаются повышением давления в распределительной сети города.
Пониженное давление воды в кранах зафиксировано в Александровке, на Сельмаше, Военведе и в Батайске.
Однако не исключено, что ледяные кристаллы снова появятся в реке. Для предупреждения подобных ситуация Ростовводоканал планирует построить специальной водозаборное сооружение.
Росздравнадзор рассказал, что в Ростовской области на фоне повышенного спроса могут произойти перебои в поставке медикаментов в аптеки.
Также жителей Ростовской области предупредили, что медикаменты, приобретенные у перекупщиков, могут быть фальсифицированными.
Жителей Ростовской области предупредили об активизации мошенников. Они рассылают фейковую информацию с поддельными списками на вторую волну частичной мобилизации.
Дело в том, что в соцсетях активно распространяется слух о возобновлении частичной мобилизации в России. Официально о ней якобы объявят 2 февраля.
Сами же «списки мобилизованных» распространяются по ссылке, начинающейся с сокращения http://vk.cc. Переходить по ней ни в коем случае нельзя, так как это позволит мошенникам получить персональные данные и полный доступ к аккаунту в Telegram.