Однако в социальных сетях ростовчане усомнились в этой идее. Они пишут: «Засохли туи от сильных морозов, видимо, так как даже в больших кадках корни промерзают. Надо было хоть немного сверху утеплить». Также многие отмечают, что высадить большую ель в бетонной кадке вообще невозможно: «В кадках нельзя создать деревья. Летом они пропитаются, а зимой промерзают. Деньги некуда девать».