В Ростове на улице Станиславского в бетонных кадках высадили молодые ели. Они заменили засохшие там туи. Молодые саженцы можно увидеть на участке от Семашко до Газетного.
Решение высадить деревья посреди морозов объяснили круглогодичной вегетацией хвойных растений. Холод и ветер якобы никак не влияют на способность елок прижиться в земле.
Однако в социальных сетях ростовчане усомнились в этой идее. Они пишут: «Засохли туи от сильных морозов, видимо, так как даже в больших кадках корни промерзают. Надо было хоть немного сверху утеплить». Также многие отмечают, что высадить большую ель в бетонной кадке вообще невозможно: «В кадках нельзя создать деревья. Летом они пропитаются, а зимой промерзают. Деньги некуда девать».