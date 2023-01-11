Неизвестные превратили переулок Университетский в Ростове в каток

Другие напомнили, что по тротуарам ходят не только молодые люди, но и пенсионеры, которым может быть проблематично передвигаться по льду. Рядом ростовчане заметили легковой автомобиль, полностью находящийся во льду. Кто его залил водой, остается загадкой.