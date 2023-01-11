В переулке Университетском залили водой тротуар на фоне наступивших заморозков. Теперь вместо плитки здесь сплошной лед.
«Теперь по тротуару от Публичной библиотеки до Большой Садовой можно передвигаться намного быстрее», — пошутили горожане.
Другие напомнили, что по тротуарам ходят не только молодые люди, но и пенсионеры, которым может быть проблематично передвигаться по льду. Рядом ростовчане заметили легковой автомобиль, полностью находящийся во льду. Кто его залил водой, остается загадкой.
«Это весело, я прокатилась и упала там», — сообщила одна из местных жительниц.
Ранее в Ростовской области сотрудникам МЧС удалось спасти оленёнка, застрявшего на льду.