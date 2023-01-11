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Неизвестные превратили переулок Университетский в Ростове в каток

Сегодня, 13:06
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане сделали вместо тротуара каток в центре города
В Ростове-на-Дону местные жители сделали каток вместо пешеходной зоны, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

В переулке Университетском залили водой тротуар на фоне наступивших заморозков. Теперь вместо плитки здесь сплошной лед.

«Теперь по тротуару от Публичной библиотеки до Большой Садовой можно передвигаться намного быстрее», — пошутили горожане.

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Другие напомнили, что по тротуарам ходят не только молодые люди, но и пенсионеры, которым может быть проблематично передвигаться по льду. Рядом ростовчане заметили легковой автомобиль, полностью находящийся во льду. Кто его залил водой, остается загадкой.

«Это весело, я прокатилась и упала там», — сообщила одна из местных жительниц.

Ранее в Ростовской области сотрудникам МЧС удалось спасти оленёнка, застрявшего на льду. 

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#Каток#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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