«Сейчас, когда аномальные холода в Ростове-на-Дону, в салонах зачастую не включено отопление, а также приходится очень долго ждать автобус на остановке, больше 20 минут по утрам в час пик», — рассказала одна из ростовчанок, попросив провести проверку транспорта.