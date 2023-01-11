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Ростовчане жалуются на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49

Сегодня, 09:19
Фото: unsplash.com
Ростовчане жалуются на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49
В Ростове жители пожаловались на холод и работу автобусов на маршрутах № 42 и 49, обращения появились на портале «Благоустройство Ростова».

Напомним, уже несколько дней в Ростове-на-Дону держатся аномальные морозы, которые сопровождаются сильным ветром скоростью до 20 метров в секунду.

 В связи с бушующей непогодой на портале городского благоустройства появились жалобы от ростовчан, недовольных ледяными салонами автобусов и длительным ожиданием общественного транспорта на остановках.

Так жители сообщают, что в одном из автобусов № 42 накануне было гораздо холоднее, чем можно ожидать от общественного транспорта.     

«Автобус № 42, бортовой номер 6114. В салоне очень холодно. Ледяные поручни, холодные сиденья, изо рта идёт пар», — сообщили горожане. 

Ростовчане пожаловались на похожий на газ запах в салоне автобуса
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Други же пассажиры сообщили, что в автобусах маршрута № 49 часто не работает обогрев, что неприемлемо при условии 15-градусных морозов. 

«Сейчас, когда аномальные холода в Ростове-на-Дону, в салонах зачастую не включено отопление, а также приходится очень долго ждать автобус на остановке, больше 20 минут по утрам в час пик», — рассказала одна из ростовчанок, попросив провести проверку транспорта.  

Ранее в Ростове сообщили об остром дефиците водителей автобусов. 

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