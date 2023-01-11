Напомним, уже несколько дней в Ростове-на-Дону держатся аномальные морозы, которые сопровождаются сильным ветром скоростью до 20 метров в секунду.
В связи с бушующей непогодой на портале городского благоустройства появились жалобы от ростовчан, недовольных ледяными салонами автобусов и длительным ожиданием общественного транспорта на остановках.
Так жители сообщают, что в одном из автобусов № 42 накануне было гораздо холоднее, чем можно ожидать от общественного транспорта.
«Автобус № 42, бортовой номер 6114. В салоне очень холодно. Ледяные поручни, холодные сиденья, изо рта идёт пар», — сообщили горожане.
Други же пассажиры сообщили, что в автобусах маршрута № 49 часто не работает обогрев, что неприемлемо при условии 15-градусных морозов.
«Сейчас, когда аномальные холода в Ростове-на-Дону, в салонах зачастую не включено отопление, а также приходится очень долго ждать автобус на остановке, больше 20 минут по утрам в час пик», — рассказала одна из ростовчанок, попросив провести проверку транспорта.
Ранее в Ростове сообщили об остром дефиците водителей автобусов.