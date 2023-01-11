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Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов России

Сегодня, 16:35
Фото: 1MI
Ростовская область заняла шестое место в рейтинге самых криминально опасных регионов России, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг самых криминальных регионов России. Он составлялся на основе количества зарегистрированных преступлений в том или ином регионе в период с января по ноябрь 2022 года.

Первое место в топе заняла Москва, там почти за год зафиксировано более 126 тысяч преступлений. За ней следует Краснодарский край (71 тысяча зарегистрированных происшествий) и Московская область (68 тысяч зарегистрированных происшествий).

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Ростовская область в рейтинге заняла шестое место. В регионе за 11 месяцев ушедшего года произошло 52 тысячи преступлений.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2022 году несовершеннолетние совершили более 400 преступлений.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Преступность
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