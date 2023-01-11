Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг самых криминальных регионов России. Он составлялся на основе количества зарегистрированных преступлений в том или ином регионе в период с января по ноябрь 2022 года.
Первое место в топе заняла Москва, там почти за год зафиксировано более 126 тысяч преступлений. За ней следует Краснодарский край (71 тысяча зарегистрированных происшествий) и Московская область (68 тысяч зарегистрированных происшествий).
Ростовская область в рейтинге заняла шестое место. В регионе за 11 месяцев ушедшего года произошло 52 тысячи преступлений.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2022 году несовершеннолетние совершили более 400 преступлений.