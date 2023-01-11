Парламентарий сообщил о сложностях, возникающих во время выполнения боевых задач. Так, из-за грязи часто застревают автомобили, которые приходится вытаскивать. Хотя получается это не всегда просто.
Бородай сообщил, что в таких условиях не хватает колес. В этот список он также включил прицелы.
«Особенно зимой, когда день очень короткий, а боевые действия вести надо. Поэтому нужны любые приборы, связанные с ночным видением, в том числе тепловизионные прицелы», — уточнил депутат.
Он добавил, что с предметами быта и медикаментами проблем нет.
Ранее депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО.