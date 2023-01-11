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Ростовский депутат Бородай рассказал, чего не хватает участникам СВО

Сегодня, 07:00
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай рассказал, чего не хватает участникам СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, каких вещей не хватает участникам спецоперации, говорится на его сайте.

Парламентарий сообщил о сложностях, возникающих во время выполнения боевых задач. Так, из-за грязи часто застревают автомобили, которые приходится вытаскивать. Хотя получается это не всегда просто.

Бородай сообщил, что в таких условиях не хватает колес. В этот список он также включил прицелы.

Ростовский депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО
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«Особенно зимой, когда день очень короткий, а боевые действия вести надо. Поэтому нужны любые приборы, связанные с ночным видением, в том числе тепловизионные прицелы», — уточнил депутат.

Он добавил, что с предметами быта и медикаментами проблем нет.

Ранее депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО.

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