Активы компании семьи Саввиди в феврале 2022 года пополнил отель Hyatt Regency Rostov-Don Plaza. Также, по данным издания, в июне 2021 года Саввиди получил контроль над оператором греческого морского порта Салоники — его Belterra приобрела акции Terminal Link SAS и стала единственным владельцем бывшего синдиката, в который входили еще две компании, немецкая и французская. Доля Саввиди в самом порте выросла до 71,9%. Кроме того, осенью 2022 года ФАС Ростовской области позволила миллиардеру Саввиди купить два агрокомплекса.