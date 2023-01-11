Так, по итогам 2022 года основатель и владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 56 строчку в списке 88 российских миллиардеров. При этом за год бизнесмен сумел подняться сразу на 27 позиций, по итогам 2021 года ему досталось только 83 место.
Капитал Саввиди снизился за год на 100 миллионов долларов, и, если в 2021 году он составлял 1,7 миллиона долларов, то, по итогам прошлого года, состояние ростовчанина оценивалось уже в 1,6 миллиона долларов, что равно его показателю за 2020 год.
Активы компании семьи Саввиди в феврале 2022 года пополнил отель Hyatt Regency Rostov-Don Plaza. Также, по данным издания, в июне 2021 года Саввиди получил контроль над оператором греческого морского порта Салоники — его Belterra приобрела акции Terminal Link SAS и стала единственным владельцем бывшего синдиката, в который входили еще две компании, немецкая и французская. Доля Саввиди в самом порте выросла до 71,9%. Кроме того, осенью 2022 года ФАС Ростовской области позволила миллиардеру Саввиди купить два агрокомплекса.
Первое место в рейтинге Forbes по итогам года занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, второе — президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, третье — основатель Telegram Павел Дуров.