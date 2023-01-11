Напомним, утром 11 января жители Ростова-на-Дону стали сообщать о перебоях с водоснабжением. Представители Ростовводоканала рассказали, что накануне вечером специалисты предприятия отрегулировали технологические режимы работы систем водозабора из-за появления ледяных кристаллов шуги в реке Дон.
Представители ресурсоснабжающей организации сообщают, что в настоящий момент в городе постепенно повышают давление в распределительной сети для обеспечения водой социально значимых объектов.
Пока что проблемы с водоснабжением фиксируют в пяти районах Ростова и Батайске, в частности Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, а также на территории Сельмаша, Военведа и СЖМ.
«Специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова», — сказано в сообщении.
В компании добавили, что в инвестиционную программу на следующие три года также добавили строительство нового водозабора, который позволит эффективно бороться с шугой в период холодов.