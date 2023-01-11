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Ростовводоканал назвал районы Ростова с проблемами с водой в январе

Сегодня, 08:32
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
«Ростовводоканал» назвал районы Ростова с проблемами с водой в январе
В Ростове ресурсоснабжающая организация сообщила районы, где возникли проблемы с поставкой водоснабжения из-за шуги, об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

Напомним, утром 11 января жители Ростова-на-Дону стали сообщать о перебоях с водоснабжением. Представители Ростовводоканала рассказали, что накануне вечером специалисты предприятия отрегулировали технологические режимы работы систем водозабора из-за появления ледяных кристаллов шуги в реке Дон. 

Представители ресурсоснабжающей организации сообщают, что в настоящий момент в городе постепенно повышают давление в распределительной сети для обеспечения водой социально значимых объектов.  

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Пока что проблемы с водоснабжением фиксируют в пяти районах Ростова и Батайске, в частности Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, а также на территории Сельмаша, Военведа и СЖМ

«Специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова», — сказано в сообщении. 

В компании добавили, что в инвестиционную программу на следующие три года также добавили строительство нового водозабора, который позволит эффективно бороться с шугой в период холодов.

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