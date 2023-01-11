Росздравнадзор предупредил жителей Ростовской области о вероятных задержках в доставке препаратов в аптеки. Дело в том, что из-за повышенного спроса у поставщиков возникли логистические проблемы. Спрос же, в свою очередь, вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Однако в ведомстве призвали граждан не паниковать, так как за лекарствами ведется активный мониторинг. Также специалисты просят ростовчан не покупать медикаменты у перекупщиков, так как препараты у них могут быть фальсифицированными.
Ранее сообщалось, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году.