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Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области

Сегодня, 17:42
Фото: 1MI
Нехватки препаратов в аптеках Ростовской области не будет, несмотря на логистические проблемы поставщиков, заверили в Росздравнадзоре.

Росздравнадзор предупредил жителей Ростовской области о вероятных задержках в доставке препаратов в аптеки. Дело в том, что из-за повышенного спроса у поставщиков возникли логистические проблемы. Спрос же, в свою очередь, вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Однако в ведомстве призвали граждан не паниковать, так как за лекарствами ведется активный мониторинг. Также специалисты просят ростовчан не покупать медикаменты у перекупщиков, так как препараты у них могут быть фальсифицированными.

Ранее сообщалось, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Здоровье
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