Причинами могут быть логистические проблемы у поставщиков и производителей. В данный момент принимаются меры для оперативной доставки медикаментов в аптеки.
Оказалось, что этой ситуацией пользуются мошенники для личной наживы. Некоторые компании предлагают доставку препаратов и берут предоплату. При этом никаких гарантий у покупателя нет.
Местных жителей предупредили, что у перекупщиков лекарства могут быть фальсифицированными.
Напомним, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году.