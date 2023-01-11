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Росздравнадзор предупредил о возможных перебоях с лекарствами в Ростовской области

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области предупредили о риске перебоев с поставкой лекарств
В Ростовской области из-за повышенного спроса могут произойти перебои в поставке лекарств в аптеки, сообщает Росздравнадзор.

Причинами могут быть логистические проблемы у поставщиков и производителей. В данный момент принимаются меры для оперативной доставки медикаментов в аптеки.

Оказалось, что этой ситуацией пользуются мошенники для личной наживы. Некоторые компании предлагают доставку препаратов и берут предоплату. При этом никаких гарантий у покупателя нет.

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Местных жителей предупредили, что у перекупщиков лекарства могут быть фальсифицированными. 

Напомним, что жизненно необходимые препараты подорожали на 1,8% в Ростовской области в 2022 году.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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