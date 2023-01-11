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С 12 января поменяется схема движения на Западном подъезде к Ростову

Сегодня, 13:17
Фото: mv.rosavtodor.gov.ru
С 12 января поменяется схема движения на Западном подъезде к Ростову
Новая схема движения будет действовать на Западном подъезде к Ростову уже с четверга, рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

С 12 января на шестом километре Западного подъезда к Ростову закроют съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. На данном участке будут проводить дорожные работы, строить переходно-скоростные полосы для безопасного поворота на Батайск и выезда из города.

С 12 января в Батайске закроется один из выездов на ростовскую трассу
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Для водителей подготовили альтернативные маршруты. Например, заехать в Батайск можно будет со стороны Западного жилого массива через азовскую развязку и далее по улице Грузинской. Из Батайска же уехать в Ростов можно через улицы Горького и Энгельса.

Ранее урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Он уточнил, что дешевле будет построить новый мост.

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