С 12 января на шестом километре Западного подъезда к Ростову закроют съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. На данном участке будут проводить дорожные работы, строить переходно-скоростные полосы для безопасного поворота на Батайск и выезда из города.
Для водителей подготовили альтернативные маршруты. Например, заехать в Батайск можно будет со стороны Западного жилого массива через азовскую развязку и далее по улице Грузинской. Из Батайска же уехать в Ростов можно через улицы Горького и Энгельса.
Ранее урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Он уточнил, что дешевле будет построить новый мост.