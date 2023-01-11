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«Самый гуманный суд в мире»: ростовчане возмущены условным приговором Сергею Сидашу

Сегодня, 19:04
Фото: Правительство Ростовской области
Жители Ростова возмущены из-за условного приговора экс-замглавы региона Сергею Сидашу

Жители Ростова возмущены из-за условного приговора экс-замглавы региона Сергею Сидашу

Ростовский областной суд оставил без изменения условный приговор бывшему замглавы региона Сергею Сидашу, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы региона Сергею Сидашу. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 году, во время возведения «Ростов-Арены» Сидаш в сговоре с подрядчиком использовал в строительстве вместо крупнозернистого мелкий, и, соответственно, более дешевый песок. Однако денежная разница была скрыта и уходила в карманы чиновнику и его сообщникам. 

Размер ущерба бюджету составил порядка 80,7 миллиона рублей. Суд назначил бывшему замгубернатора наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

В соцсетях ростовчане посчитали приговор весьма гуманным. Они пишут: «Да здравствует ростовский областной суд! Самый гуманный суд в мире!», «Условно? За 80 миллионов?», «Вот если бы он украл 80 тысяч, ему бы дали не условно!».

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Многие предположили, что мягкое наказание может усугубить коррупционную ситуацию в регионе: «Сейчас другие посмотрят, что за 80 миллионов условный срок и пойдут себе воровать». «Справедливость должна же быть? За какие такие заслуги ему условный срок? Много хорошего для региона сделал? Продолжаю этому миру удивляться», — заключили ростовчане.

Напомним, больше 445 миллионов рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год.

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