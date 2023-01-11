Ростовский областной суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы региона Сергею Сидашу. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 году, во время возведения «Ростов-Арены» Сидаш в сговоре с подрядчиком использовал в строительстве вместо крупнозернистого мелкий, и, соответственно, более дешевый песок. Однако денежная разница была скрыта и уходила в карманы чиновнику и его сообщникам.



Размер ущерба бюджету составил порядка 80,7 миллиона рублей. Суд назначил бывшему замгубернатора наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.