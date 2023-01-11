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Скинуться на новую елку предложили местным жителям чиновники из Ростовской области

Сегодня, 14:17
Фото: unsplash.com
В Ростовской области чиновники попросили у местных жителей деньги на новогоднюю елку
Власти Новошахтинска предложили местным жителям коллективно собрать деньги на искусственную елку и ограждение для нее, рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев.

Парламентарий ЗС РО Евгений Федяев поделился постом Новошахтинской городской думы. В нем власти призвали граждан коллективно собрать деньги на новогоднюю искусственную ель и ограждение для нее. Для удобства чиновники даже оставили реквизиты для пожертвований.

Инициативу чиновники назвали реализуемым в городе проектом «Новый год в каждый дом», указав горожанам, что, жертвуя деньги на елку, те помогают создать праздничное настроение в Новошахтинске.

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Депутат Федяев иронично предложил чиновникам и депутатам пойти еще дальше, например, собирать с местных жителей деньги на новые дороги, освещение и детские площадки. 

Ранее четверть опрошенных ростовчан заявили, что не будут выкидывать елку из квартиры до апреля.

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