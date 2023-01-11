Парламентарий ЗС РО Евгений Федяев поделился постом Новошахтинской городской думы. В нем власти призвали граждан коллективно собрать деньги на новогоднюю искусственную ель и ограждение для нее. Для удобства чиновники даже оставили реквизиты для пожертвований.