Парламентарий ЗС РО Евгений Федяев поделился постом Новошахтинской городской думы. В нем власти призвали граждан коллективно собрать деньги на новогоднюю искусственную ель и ограждение для нее. Для удобства чиновники даже оставили реквизиты для пожертвований.
Инициативу чиновники назвали реализуемым в городе проектом «Новый год в каждый дом», указав горожанам, что, жертвуя деньги на елку, те помогают создать праздничное настроение в Новошахтинске.
Депутат Федяев иронично предложил чиновникам и депутатам пойти еще дальше, например, собирать с местных жителей деньги на новые дороги, освещение и детские площадки.
Ранее четверть опрошенных ростовчан заявили, что не будут выкидывать елку из квартиры до апреля.