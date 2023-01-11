Происшествие случилось в Аксае на улице Западной, где столкнулись шесть автомобилей. Среди них фура, «ГАЗель» и четыре легковушки.
В результате один человек погиб, еще один получил ранения. В этой зоне ограничивали движение на трассе М-4 «Дон».
Водителей просили учитывать, что проезд был перекрыт в обе стороны.
Стало известно, что причиной аварии могло стать вылетевшее колесо. Это видно на размещенном в Интернете видео. Но официально эту причину не подтверждали.
Подробный материал об аварии можно прочитать по ссылке.