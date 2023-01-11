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Стали известны новые подробности смертельной аварии с 6 машинами в Аксае

Сегодня, 04:52
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области раскрыли новые подробности ДТП, в котором участвовали шесть машин и один человек погиб, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось в Аксае на улице Западной, где столкнулись шесть автомобилей. Среди них фура, «ГАЗель» и четыре легковушки.

В результате один человек погиб, еще один получил ранения. В этой зоне ограничивали движение на трассе М-4 «Дон».

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Водителей просили учитывать, что проезд был перекрыт в обе стороны. 

Стало известно, что причиной аварии могло стать вылетевшее колесо. Это видно на размещенном в Интернете видео. Но официально эту причину не подтверждали.

Подробный материал об аварии можно прочитать по ссылке.

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